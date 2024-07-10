حالة الطقس.. الأرصاد: غدا ذروة الموجة شديدة الحرارة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 11 يوليو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدا الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا الخميس، تشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن حالة الطقس غدا الخميس، تشهد، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، يومي الخميس 11 يوليو والجمعة 12 يوليو.

وتابعت "الأرصاد"، أن طقس غدا الخميس، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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