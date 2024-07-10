متحدث "الحكومة": تحريك أسعار السولار سيكون بنسبة قليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تحريك أسعار السولار سيكون بنسبة قليلة والمواطن محدود الدخل سيتحمل حزء بسيط منها.

وأضاف أن الدولة استقبلت الشحنة الأولى من الغاز والمازوت وسيكون هناك كميات كبيرة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء، وسيتم الحصول على باقي الشحنات خلال الأسبوع الثالث من يوليو، ومن ثم وقف تخفيف الأحمال حتى نهاية فصل الصيف.

وأوضح "الحمصانى" خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة صدى البلد مساء الأربعاء، أن شركة إيني ستزيد من إنتاجها في مصر، لزيادة الكميات المتواجدة من المواد البترولية، مع تسديد كافة المبالغ الدولارية بشكل دوري، مبينا أن الدولة تمكنت من تسديد 25% من المبالغ المستحقة على الحكومة.

وأشار إلى أن سيتم جدولة باقي المبالغ الدولارية المستحقه بالاتفاق بين الجانبين، مؤكدا أن الشركة لم تسحب أعمالها من مصر، وتعمل على زيادة الإنتاج في السوق المصرية.

واستطرد أن هناك سرعة لتنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الكهرباء لزيادة قدرة الشبكة،لافتا إلى نعمل على وقف سرقة الكهرباء ورفع معدلات تحصيل رسوم الكهرباء .

وحول تحريك أسعار البنزين، أكد أن اجتماع الحكومة اليوم لم يتناول تحريك أسعار البنزين، مؤكدا أن فاتورة الدعم أصبحت ضخمة، وسيتم تغطية جزء قليل من الدعم .\