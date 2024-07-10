بعد مراسم استقبال رسمية.. الرئيس الإندونيسي يؤدي التحية العسكرية لشيخ الأزهر - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حرص الجنرال برابوو سوبيانتو، الرئيس الإندونيسي المنتخب -وزير الدفاع- على إقامة مراسم استقبال رسمية خلال استقباله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

كما حرص الرئيس الإندونيسي على أداء التحية العسكرية لشيخ الأزهر لحظة توديعه.

واستقبل الجنرال برابوو سوبيانتو، وزير الدفاع الإندونيسي -الرئيس الإندونيسي المنتخب، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لبحث التعاون المشترك بين الأزهر وإندونيسيا وسُبُل تكثيف الحشد الدولي لوقف العدوان على غزة.

وفي بداية اللقاء، هنأ شيخ الأزهر الجنرال برابوو سوبيانتو، بفوزه في انتخابات الرئاسة الإندونيسية، داعيًا المولى -عز وجل- له بالسَّداد والتوفيق في قيادة بلاده ودعم قضايا أمته، مشيرًا إلى أن إندونيسيا تمثل نموذجًا إسلاميًّا يُحتذَى به في التطور والتنمية والرقي والحفاظ على الدين والقيم في مجتمع متعدِّد الديانات والثقافات.