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متحدث الوزراء: بناء كوادر وقيادات مدربة ضمن عملية إصلاح وهيكلة الجهاز الإداري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث الوزراء، إنه سيتم بناء كوادر مدربة لديها القدرة على العمل، ضمن عملية إصلاح شامل وهيكلي للجهاز الإداري للدولة.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك كوادر وقيادات من الصف الثاني والثالث في الإدارات، لأننا بحاجة لبناء هذه القيادات لتكون قادرة على العمل في مختلف الوزارات.

وأضاف أن بناء الكوادر والقيادات سيتم بأسس علمية من خلال تنظيم عملية إصلاح شاملة لتطبيق الإجراءات وتيسير العمل داخل كل إدارة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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