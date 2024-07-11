وزير العمل لـ"الخليج 365": إجراءات جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد جبران، وزير العمل، إن الاهتمام ورعاية العمالة غير المنتظمة سيكون على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة.

وأضاف "جبران"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن الحكومة الجديدة تضع ملف العمالة غير المنتظمة ضمن أولوياتها، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت في إعداد قائمة تشمل جميع المناطق التي تحتوي على تجمعات عمالية، قائلًا "هناك تجمعات عمالية معروفة مثل مدينة نصر وفيصل، وكل منطقة بها مجموعة من العمالة تتجمع في منطقة معينة".

وأكد "الوزير"، أن مسؤولي الوزارة يقومون بأنفسهم بعملية حصر العمالة غير المنتظمة عن طريق النزول إلى الشارع وإعداد قائمة بأسمائهم، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تنتظر قدوم العمال إليها.

وتابع محمد جبران: "سننزل إلى الشارع ونجري حصرًا للعمالة غير المنتظمة، وسنقوم بحصر العامل في مكانه، وسنصل إلى العمال الذين لا يستطيعون الوصول إلينا والذين يستحقون الدعم.

واختتم وزير العمل: إذا وجدت عاملًا من العمالة غير المنتظمة المستحقة غير مسجل لدينا، سأضيفه ليحصل على المنح الخاصة والست منح السنوية المخصصة من وزارة العمل للعمال، بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى.

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