"حامد" يطلب تطليق زوجته:" نزلت الشارع بفانلة الأهلي عشان كسب الزمالك"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم"حامد. ع"، 33 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، يطلب فيها تطليق زوجته بعدما تعرض للضرر منها، مبرراً طلبه "نزلت الشارع بفانلة الأهلي عشان كسب الزمالك".

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 1308 لسنة 2023، بأنه تعرف على زوجته خلال حفلة خاصة بأحد الفنانين، بعدها تولدت بينهما مشاعر عاطفية جعلته يتمسك بالزواج منها.

يكمل "حامد" حديثه لـ "مصراوى": عشنا حياة زوجية سعيدة في البداية، حتى علمت بحبها الشديد للنادي الأهلي، وذلك عكس اتجاهات عائلتي "البيت كله زملكاوي عندنا"، ومن هنا كانت الخلافات اليومية.

يستكمل الزوج : "كل يوم مباراة للأهلي أو الزمالك لابد أن تحدث مشاجرة بالمنزل، وتنتهي بذهاب زوجتي إلى منزل أسرتها، ونظل في محاولات صلح حتى تعود للمنزل وتسير الأمور كما هي".

يشكو الزوج زوجته: " في يوم تم الرهان بين زوجتي وشقيقي على ماتش الأهلى والزمالك وفازت زوجتي بالرهان، وبعدها خرجت إلى الشارع بتيشرت الأهلي بدون كسوف، ثم طالبت شقيقي أن يضرب نفسه أمام الناس ولم تخجل مع أنها مُحجبة".

تختتم: طالبت زوجتي بإنهاء علاقتنا بالطلاق لكن أسرتها رفضت، فلجأت إلى محكمة الأسرة بإمبابة بعد مشاجرة استمرت عدة أشهر، لاستحالة المعيشة معها، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.