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مع تشكيل الحكومة الجديدة.. مؤشرات إيجابية لبداية مرحلة الحصاد.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - مع تشكيل الحكومة الجديدة ومجلس المحافظين وبدء مهام عملهم عبر عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الميدانية مع المواطنين، تظهر عدة مؤشرات اقتصادية إيجابية تشكل بداية مبشرة لمرحلة الحصاد الاقتصادى وبناء اقتصاد تنافسى يقوده القطاع الخاص.

وفي هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تشير إلى بداية مرحلة حصاد للاقتصاد المصرى، بالتزامن مع مع تشكيل الحكومة الجديدة.


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انخفاض حجم الدين العام الخارجى إلى 160.6 مليار دولار نهاية مارس 2024 مقابل 168 مليار نهاية ديسمبر2023.

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تحول عجز الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى إلى فائض بنحو 14.3 مليار دولار لأول مرة منذ 28 شهرا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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