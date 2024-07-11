شكرا لقرائتكم خبر عن المفكر الكبير خالد عزب ينضم لكتاب الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم المفكر الكبير خالد عزب إلى قائمة كتاب ”الخليج 365”، عبر كتابة مقالات للموقع الإلكترونى يتناول خلالها العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام.

وأسرة تحرير ”الخليج 365” ترحب بالمفكر الكبير خالد عزب ضمن قائمة كتابها، وتجدد عهدها مع القارئ لتقديم كل ما يلبى احتياجاته على مستوى الخبر والمعلومة، والرأى والتعليق.

المفكر الكبير خالد عزب نال درجة الدكتوراه من كلية الآثار - جامعة القاهرة 2002 عن الأطروحة "التحولات السياسية وأثرها فى العمارة بمدينة القاهرة منذ العصر الأيوبى حتى عصر الخديو إسماعيل"، كما أنه عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وعضو جمعية إحياء التراث العلمى للحضارة الإسلامية وعضو جمعية الآثار والفنون الإسلامية، وعضو اتحاد كتاب مصر، وعضو اتحاد الأثريين العرب، عمل مفتشًا للآثار الإسلامية بمنطقة آثار جنوب القاهرة بالمجلس الأعلى للآثار بمصر، ومشرفًا على مشروع إنقاذ وتطوير أسوار صلاح الدين بالقاهرة.

عمل المفكر الكبير خالد عزب مفتشًا مرافقًا لبعثة مركز البحوث الأمريكى التى تقوم بترميم منزل أحمد كتخدا الرزاز بباب الوزير بالقاهرة ويقوم بأعمال الحفر الأثرى للكشف عن أسوار صلاح الدين بالقاهرة، وعمل بمشروع ترميم آثار رشيد فى عام 1985، وعمل بمشروع ترميم آثار مدينة فوة فى عام 1986 وعام 1988، ومشروع ترميم منازل رشيد الأثرية فى عام 1989 وعام 1990. وشارك فى حفائر قلعة العبد رشيد عامى 1990 - 1991 وأشرف على أعمال الترميم الزخرفى لمسجد أصلم السلحدار بالقاهرة عام 1994، وعمل مديرًا بالإنابة لمركز الخطوط فى مكتبة الإسكندرية، ورئيس تحرير مجلة أبجديات - مركز الخطوط (مكتبة الإسكندرية)، ومدير تحرير لمجلة مشكاة ( المجلس الأعلى للآثار)، ومحررًا للتراث بمكتب صحيفة الحياة اللندنية بالقاهرة.