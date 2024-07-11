شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق عين شمس تُعلن بدء الدراسة ببرنامج الليسانس باللغة الإنجليزية بالساعات المعتمدة .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد صافى، عميد الكلية عن بدء الدراسة ببرنامج درجة الليسانس في الحقوق باللغة الانجليزية بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعى 2024/2025، وذلك بعدما صدر القرار الوزارى باعتماد لائحة البرنامج، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وتجدر الإشارة إلى أن الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة عين شمس تحظى بسمعة علمية متميزة على المستويين المحلى والإقليمى، ولاسيما بعد حصول برنامجها على الاعتماد الأكاديمى البرامجى بمقتضى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد رقم (235) بتاريخ 24 أبريل 2024م، حيث تخرج منها اعتبارا من عام 2007 العديد من الكفاءات التى تشغل حاليا مواقع مرموقة فى مختلف هيئات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وتُعد الدراسة وفقاً لنظام الساعات المعتمدة من أحدث الوسائل التعليمية المتميزة التى تواكب توجه الجامعات المصرية عامة، وجامعة عين شمس بصفة خاصة، نحو استحداث برامج موازية تقوم على منح الفرصة للطلاب للتخرج مباشرة متى استوفوا عدد الساعات المعتمدة التى تتطلبها لائحة البرنامج دون التقيد بعدد السنوات اللازم للدراسة، وذلك إعمالا لأحكام المادة (79) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لعام 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

وتمكنت كلية الحقوق وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من العمل المستمر من إعداد لائحة عصرية لبرنامج الليسانس في الحقوق باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة، وقد وافق عليها مجلس الكلية، ومجلس الجامعة، ولجنة قطاع الدراسات القانونية على مستوى الدولة المصرية، والمجلس الأعلى للجامعات، وتوجت بقرار وزارى أصدره الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وتتيح لائحة البرنامج الجديد للطلاب دراسة العديد من المقررات المستحدثة التى تتطلبها الحياة القانونية العملية شأن القانون الرقمى، وقانون الملكية الفكرية، وقانون الرياضة، وقانون حماية الآثار والتراث الحضارى، وقانون حماية المستهلك، واتفاقات التجارة العالمية، وقانون البيئة، والقانون المقارن، والقانون الدولى للبحار، وقانون النفط والغاز، والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتشريعات الاستثمار، والمنهجية القانونية، وذلك إضافة إلى تحديث وتطوير محتوى المقررات الأساسية لإكساب الدارس المعارف والمهارات اللازمة التى تمكنه من المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وتشترط لائحة البرنامج اجتياز الطالب عدد (١٢٦) ساعة معتمدة بنجاح، ويتخرج فى الفصل الدراسى الذى أتم فيه متطلبات التخرج، واعتمدت لائحة البرنامج نظام الإرشاد الأكاديمى، والذى يقوم على أساس تقديم الدعم والمساعدة للطلاب فى اختيار المقررات التي يمكنهم دراستها والتسجيل بها، وتوجيههم طوال فترة دراستهم بالكلية.

ويُشترط لقبول الطلاب في برنامج الليسانس في الحقوق باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة من جمهورية مصر العربية أو ما يعادها من الشهادات العربية والأجنبية وفقاً للقواعد التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وثمانين بالمائة من درجة اللغة الإنجليزية، وتجرى الدراسة فى البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية، ويُقسم العام الدراسى إلى فصلين إضافة إلى الفصل الصيفى، وسوف تُعلن الكلية قريبا عن آلية ومواعيد التقدم للبرنامج من خلال قنواتها الرسمية.