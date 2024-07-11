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القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الأمير عباس حلمي، حفيد الخديوى عباس حلمى الثانى، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح الدماطي عالم المصريات ووزير الآثار الاسبق والمستشار محمد حسونة.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عباس حلمى يزور جامعة عين شمس ويتفقد متحف الزعفران.. صور والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية