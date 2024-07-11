شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة كايروكى تشعل حفل الجامعة البريطانية فى مصر للترحيب بالطلاب الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت فرقة كايروكي، حفلًا غنائيًا مميزًا،، بحرم الجامعة البريطانية في مصر، وسط حضور الآلاف من طلاب الجامعة الحاليين والخريجين والذي تجاوز عددهم أكثر من 10 آلاف طالبًا، وذلك بمناسبة إنتهاء العام الدراسي الحالي، وكذلك الترحيب بالطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالجامعة للعام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وعددًا من نواب رئيس الجامعة، والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وحرص فريق كايروكي فى بداية فقرتهم على تحية الجمهور، مؤكدين على سعادتهم بوجودهم معهم بالجامعة البريطانية، كما لاقت الفرقة تفاعل وحماس شديد من الطلاب، ثم قدموا عددًا من الأغاني المميزة والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا وسط صياح الطلاب والتصفيق الشديد، مثل أغنية "بسرح واتوه"، "ساموراي"، "حب زمان"، و"مربوط بأستيك"، "كوستاريكا"، "جيمس دين"، "كازنوفا"، وغيرهم من الأغاني المشهورة لهم.

ونظمت الجامعة البريطانية في مصر، هذا الحفل احتفالًا بنهاية العام الدراسي، وبهدف توفير بيئة تجمع الطلاب الحاليين والخريجين للاحتفال وتبادل التجارب وسط أجواء مليئة بالفرح والترابط الاجتماعي، وكذلك لبناء جسور تواصل بين أبنائها السابقين والحاليين.



طلاب الجامعة البريطانية خلال الحفل



الطلاب خلال حفل فرقة كايروكي بالجامعة البريطانية



فرقة كايروكي تشعل حفل الجامعة البريطانية