شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن الحصول على البطاقات الصحية وإجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تحديد أماكن لبيع كراسات التأمين الصحى للطلاب والكشف الطبي لهم، وذلك تيسيرًا على الأسرة المصرية وتخفيفًا للنفقات، وبالتزامن مع التقديم للصف الأول الابتدائى.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وفي إطار التعاون المستمر بين مديرية التربية والتعليم بالجيزة وفرع الجيزة للتأمين الصحى.

وحدد وكيل الوزارة مناطق بيع الكراسات بالتأمين الصحي المعتمدة من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي، موضحا أنه لا يعتد بأى بطاقة أخرى دون الجهات الآتية:

-المنطقة الأولى:

عيادة وردان - عيادة أوسيم - وحدة إمبابة - وحدة بولاق - وحدة الدقى - وحدة بهرمس مصر منشية القناطر.

-المنطقة الثانية:

وحدة السادات - وحدة الصف - وحدة أطفيح - المنطقة الطبية

-المنطقة الثالثة:

وحدة أكتوبر - وحدة البدرشين- وحدة الحوامدية - وحدة العياط - وحدة الواحات - وحدة الشيخ زايد .

وأوضح أن سيتم عمل فحص طبى شامل لطلاب المراحل (kg1 والصف الأول الابتدائي والإعدادي والثانوي) وتقديم الاستمارة الدالة علي الكشف بالملف وفقًا للواحدات بالمدارس، كما يلي:-

1- وحدة امبابة:

ومقراتها مدرسة مدينة العمال الابتدائية ومدرسة غزوة تبوك الابتدائية ومدرسة العميد محمد فوزى.

2- وحدة بولاق الدكرور:

ومقرها مدرسة الشهيد مجدى محمد حسن.

3- وحدة الدقى:

ومقراتها مدرسة طلعت حرب الثانوية ومدرسة محمود عزمة ومدرسة السيدة خديجة ومدرسة الشهيد عامر عبد المقصود.

4- وحدة السادات:

ومقراتها مدرسة هشام شتا ومدرسة الجيزة الصناعية ومدرسة عمرو بن العاص ومدرسة مصطفى كامل.

5- وحدة الهرم:

ومقراتها مدرسة السيدة عائشة ومدرسة المشير إسماعيل ومدرسة الفؤاد ومدرسة الهضبة للتعليم الأساسى.

6- وحدة الصف:

ومقراتها مدرسة الصف التجريبي والإعدادية بنين.

7- وحدة الواحات:

ومقرها عيادة الواحات البحرية الشاملة.

8- وحدة 6 أكتوبر التعليمية:

ومقراتها مدرسة 6 أكتوبر الجديدة، ومدرسة أحمد المهدى، ومدرسة الرؤية الرسمية للغات، ومدرسة النور للتعليم الأساسى، ومدرسة الحى 10 الرسمية ومدرسة النصر الرسمية، ومدرسة الثانوي خدمات الحي 7 و 8، ومدرسة أسامة بن زيد والمدرسة الصينية، ومدرسة الحي الأول للتعليم الأساسى، ومدرسة الحى السابع الابتدائية، ومدرسة أوراسكوم الثانوية، ومدرسة الحياة الرسمية، والمعهد الأزهرى الثانوى بنين، ومدرسة الشيخ زايد الثانوية للبنين.

9- وحدة العياط:

ومقراتها مدرسة ناصر الثانوية الصناعية ومدرسة الثانوية الفنية بنات.

10- وحدة البدرشين:

ومقراتها مدرسة الشهيد محمد بهجت ومدرسة الصناعية الثانوية بنات.

11- وحدة الحوامدية:

ومقراتها مدرسة عرب الحوامدية ومدرسة الشهيد محمد طلعت ومدرسة إبراهيم مدكور.

وأشار إلى أنه يتم الكشف للطلبة والطالبات مجانًا ابتداءً من الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 يوميًا ما عدا أيام امتحانات الثانوية العامة للمدارس، التي بها لجان من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا ما عدا يومى الجمعة والسبت.

ونوه بعدم دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، ويتحمل مدير المدرسة مسؤلية شرائها من أى مكان آخر مع الالتزام بالطوابع التى تم تحديدها.