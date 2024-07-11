شكرا لقرائتكم خبر عن أولى مفاجآت مهرجان العلمين 2024.. الشركة المتحدة تطلق قناة U LIVE والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن جمهور الفن والرياضة والثقافة على موعد مع العديد من المفاجآت التي تقدمها الشركة المتحدة خارج الصندوق، ومن أولى هذه المفاجآت هي اطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "المتحدة لايف" U LIVE لمهرجان العلمين بالتزامن مع بدء عدد من فاعليات الدورة الثانية لمهرجان "العالم علمين 2024."



وانطلقت القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة " U LIVE " وتستمر القناة في العمل حتى انتهاء المهرجان في نهاية شهر أغسطس القادم.



وتقوم القناة بتقديم تغطية حية على مدار الساعة للفاعليات الفنية والرياضية والثقافية المختلفة لمهرجان العلمين، بجانب البث المباشر من أماكن مختلفة من مدينة العلمين، لتسليط الضوء الأماكن السياحية المختلفة في المدنية.