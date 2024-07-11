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اعرف حقوق المواطن فى قانون حماية المستهلك.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز حماية المستهلك انفوجراف لنشرة توعوية عن أبرز حُقوق المستهلك وفقا للقانون


- الحق فى الصحة والسلامة عند الاستعمال العادى للمنتجات.


- الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق فى التثقيف القانونى المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه.


- الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسى الذى تحدده آليات السوق.


- الحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.


- الحق فى المشاركة فى المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.


- الحق فى الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة.

 

* فى حالة وجود شكوى أو مخالفة يرجى التواصل فورا بالجهاز عبر الخط الساخن 19588 من أى خط أرضى.

 

 


حقوق المستهلك

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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