شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقوق المواطن فى قانون حماية المستهلك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز حماية المستهلك انفوجراف لنشرة توعوية عن أبرز حُقوق المستهلك وفقا للقانون



- الحق فى الصحة والسلامة عند الاستعمال العادى للمنتجات.



- الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق فى التثقيف القانونى المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه.



- الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسى الذى تحدده آليات السوق.



- الحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.



- الحق فى المشاركة فى المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.



- الحق فى الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة.

* فى حالة وجود شكوى أو مخالفة يرجى التواصل فورا بالجهاز عبر الخط الساخن 19588 من أى خط أرضى.