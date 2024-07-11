شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز شئون البيئة ينفذ 18 برنامجا لتدريب الكوادر بمختلف قطاعات وزارة البيئة والان مع تفاصيل الخبر

حرص جهاز شئون البيئة، التابع لـ وزارة البيئة على تطبيق وتنفيذ خطة للأنشطة التدريبية المتنوعة، للجهات والمنشآت المختلفة، بما يساعد على الاستفادة لكافة الكوادر البيئية من القيادات التنفيذية بوزارة البيئة في كافة القطاعات، كلا طبق احتياجاتهم فى كل جهة في مختلف المجالات البيئية.

واشترطت وزارة البيئة أنه تحدد التكلفة طبقا للبرنامج حسب مدته وعدد الحاضرين، حيث إنه لن يتم تنفيذ البرنامج التدريبي بأقل من 8 أفراد.

وشملت خطة إدارة تسويق برامج التدريب البيئي بوزارة البيئة ما يقرب من 18 برنامجا تدريبيا منها:

1- التفتيش والسجلات البيئية 3 أيام مسئولي البيئة بالمنشآت والإدارة الوسطي

2- إدارة المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية 3 أيام إدارة عليا وإدارة وسطي

3- إدارة الأزمات والكوارث البيئية 3 أيام مسئولي البيئة بالمنشآت

4- إدارة المواد الخطرة في الصناعات الكيماوية 3 أيام الفنيون والكيميائيون والمهندسون

5- تأهيل مسئولي البيئة بالمنشآت الصناعية 3 أيام الفنيون والكيميائيون والمهندسون

6- ورشة عمل عن السجلات البيئية يومان مسئولي البيئة بالمنشآت

7 -الرصيد الذاتي والقياسات المعملية لمصانع الأسمنت 3 أيام الفنيون والكيميائيون والمهندسون

8- حماية البيئة في المنشآت السياحية 3 أيام مسئولي البيئة بالمنشآت السياحية

9 -الطرق المعملية لتحليل مياه الصرف الصناعي 3 أيام الفنيون والكيميائيون والمهندسون

10- تطبيقات الطاقة المتجدده وأثرها على التغيرات المناخية 4 أيام إدارة عليا وإدارة وسطى

11- ترشيد وكفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى 4 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت الصناعية

12- النمو الأخضر والتنمية المستدامه 3 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت

13 - مخاطر بيئة العمل 3 أيام مسئولى البيئة والسلامة الصناعية بالمنشآت

14- تقييم المخاطر الكمية والكيفية فى الصناعات البترولية 4 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت البترولية

15 - الإدارة المتكاملة للمخلفات السائلة 4 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت الصناعية

16- إعداد درسات تقييم الأثر البيئى لمشروعات الطاقة 4 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت البترولية

17- استراتيجية تطوير الإنتاج الأنظف 4 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت الصناعية

18 - الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة 3 أيام مسئولى البيئة بالمنشآت والمصانع