شكرا لقرائتكم خبر عن غلق متحف الحضارة يوم السبت المقبل من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه نظراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمتحف القومي للحضارة المصرية، تنوه وزارة السياحة والآثار، سيتم غلق المتحف بصفة مؤقتة يوم السبت المقبل الموافق 13 يوليو الجاري اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً.

وقالت الوزارة إنه سيتم فتح المتحف مرة أخرى أمام الزائرين بعد ذلك الوقت في ذات اليوم بصورة كاملة خلال مواعيد العمل الرسمية للمتحف.

وكان المتحف قد أعلن عن إطلاق خدمة "المرشد الصوتي” داخل قاعة المومياوات الملكية فقط، والتي يمنع الإرشاد بها، لتقدم شرحاً تاريخياً وافياً عبر السماعات الخاصة للزائرين باللغتين العربية والإنجليزية.

و تقدم هذه الخدمة للزائرين بمقابل مادي يضاف إلى ثمن تذكرة دخول المتحف والتي يتمكن الزائر حجزها من خلال شباك التذاكر بالمتحف.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن هذه التجربة ستكون ممتعة للزائرين حيث ستنقلهم في رحلة مثيرة عبر التاريخ مع أهم ملوك وملكات مصر خلال العصور المصرية المختلفة، ومعلومات تاريخية وأثرية عنهم وعن حياتهم، وما حققوه من إنجازات خلال فترات حكمهم وما اسهموا به لكتابة التاريخ المصرى القديم.

وأضاف أن هذه الخدمة ستكون متاحة داخل قاعة المومياوات الملكية على مدار الإسبوع، وسوف يتم تقدمها بالشكل الذي يحافظ على السكينة والهدوء والاحترام داخل القاعة، وبما يتناسب مع عظمة هؤلاء الملوك العظماء، لافتاً إلى القيمة التاريخية الفريدة لقاعة الممومياوات الملكية حيث تعد المومياوات الملكية المعروضة بها هي الوحيدة الباقية من ملوك مصر القديمة حتى الآن، كما أنها تمثل أهم ملوك مصر القديمة فى عهد إمبراطورية الدولة الحديثة .