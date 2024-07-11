وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة و جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتنفيذ عدد من الدورات لتطوير الذات.

حضر مراسم توقيع البروتوكول قيادات وزارة الشباب والرياضة، والدكتور طارق عبد الملاك رئيس جامعه القاهره التكنولوجية الجديدة، الدكتور وليد الختام

عميد كليه الصناعه والطاقه المتجدده، الدكتوره صابرين أبو شوشه - مدير وحدة تكافؤ الفرص ومناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار الأسس التنموية التي تنتهجها الحكومة المصرية في تثقيف النشء والشباب وتوعيتهم بالفكر المستنير والصحيح وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة والمتشددة والعمل على تكوين الشخصية السوية اجتماعياً ونفسياً وخلقياً، واتساقاً مع رؤية الدولة المصرية 2030 والتي تعمل على تطوير، وتنمية فكر المواطن المصري وتوفير كافة مقومات وعوامل التميز والتفرد في كافة مناحي الحياة حفاظاً على قوة وصلابة الجبهة الداخلية.

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن التعاون والتنسيق بين الطرفين في توعية النشء والشباب ونشر الثقافات والمفاهيم الصحيحة، من خلال عدة استراتيجيات مثل تنفيذ عدد من الدورات تدريبية في مجالات التنمية البشرية وتطوير الذات واللقاءات والندوات وورش العمل لتوعية النشء والشباب والفتيات بتناول كافة القضايا المطروحة على الساحة، وطرحها بفكر مستنير ومعتدل مثل مواجهة التنمر وكيفية التفكير بطرق إيجابية وتأثيرها على الحياة اليومية.

وثمن وزير الشباب هذا التعاون الاستراتيجي مع جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسات التعليمية لتمكين الشباب من الاستفادة من أحدث التقنيات والمعرفة في مجالات الشباب والرياضة.

ومن جانبه، قدم الدكتور طارق عبد الملاك رئيس جامعه القاهره التكنولوجية الجديدة الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي التعاون مع الجامعة، مؤكداً علي أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بالجامعات التكنولوية واليالغ عددها ١٠ جامعات، مشيراً الي توجيهات القيادة السياسية بزيادة عددها إلى ١٧ جامعة لتغطي معظم محافظات الجمهورية.

وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية



وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية



وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية