شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة مدارس الأحد أبرزها.. تعرف على الأدوار الهامة للمرأة فى الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

تتمتع المرأة بدور وعمل كبير في الكنيسة، فمعظم مدرسى خدمة مدارس الأحد من السيدات، فى مجالس الكنائس دائماً يوجد عضو او اثنين من السيدات، في الكليات الإكليريكية والمعاهد الدراسية ونجد هناك سيدات يقومون بالتدريس، وحتى خدمة الكورال في الكنائس.

وذكر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن هناك العديد من الأدوار تلعبها المرأة فى الكنيسة، أبرزها خادمات مدارس الأحد، وهذا دور كبير جداً، كما تكون المرأة عضواً فى مجلس الكنيسة، وأيضاً فى العديد من الأنشطة الاجتماعية.

وفي الكنيسة يوجد الراهبات في الأديرة والمكرسات في الكنيسة بالخارج، وهن يساعدن في العديد من الأنشطة الاجتماعية كالتمريض في المستشفيات والتعليم في المدارس وخدمات أخرى، وفي دور الأيتام، وفي خدمة الكورال، وأيضاً من الممكن أن تساهم المرأة في حل المشاكل العائلية بخبرتها، فالمجلس الخاص بشئون الأسرة (لدينا منهم 6 مجالس داخل مصر وخارجها) في كل منهم يوجد امرأة واحدة إما أن تكون طبيبة أو محامية.