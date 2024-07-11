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وزير الكهرباء: سنعمل على الحد من هدر التيار خلال الفترة المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الأربعاء، 10 يوليو 2024 09:07 م

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تجربة وقف تخفيف الأحمال كان جزء من الاجراءات للوصول إلى أفضل نموذج للتشغيل بالإمكانيات الموجودة عندنا، مشددا على أن وزارة الكهرباء عندها بنية تحتية قوية وربط جيد مع قطاع البترول لتوفير الغاز والمازوت.

وأوضح محمود عصمت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد الباز، على قناة الحياة، أن عملهم هدفه الوصول للتشغيل الأمثل وأن الخدمة التي تصل للناس تكون بطريقة منتظمة، قائلا: "أخذنا التجربة أمس وهنحاول نجرب يوم تاني بسيناريو مختلف وهيكون في استدامة وهذا ما نفعله الآن".

وتابع: "تكلمنا مع الزملاء في التوزيع وحل المشاكل في أسرع وقت ولجان من الوزارة بصفة دائمة في مواقع العمل والتوزيع والمحطات كلها عشان نتأكد أن الخدمة موجودة ومستدامة"، مشيرا إلى أنهم نسقوا مع وزارة البترول للانتهاء بشكل كامل من تخفيف الأحمال وسيعملون على الحد من هدر الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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