شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح لمنصب عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة القاهرة عن تعديل الجدول الزمني لعملية ترشيح عميد كلية العلوم، وذلك بسبب قرار اعتبار يوم الخميس 11 يوليو 2024 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

ومن المقرر أن يغلق باب الترشح يوم السبت 13 يوليو بدلا من الخميس 11 يوليو على أن يتم إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم السبت وتلقى الطعون يوم الاثنين والثلاثاء 15 و16 يوليو الجارى على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الاثنين ٢٢ يوليو الجارى.

وأهابت جامعة القاهرة الراغبين في الترشح الاطلاع على الجدول الزمني المعدل والتقييد بالمواعيد الجديدة.

وأشار الإعلان إلى أنه على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ 21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد لكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول علية من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح " أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها .

4- 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

5- 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".

6- 2 صورة شخصية حديثة.

7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة

وأوضحت جامعة القاهرة، أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثانوية بعد الظهر، وذلك حتى الخميس 11 يوليو الجارى.