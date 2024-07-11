نشرة التوك شو|توجه لتحريك بسيط لأسعار السولار وموعد انتهاء تخفيف الأحمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "الخليج 365" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي:

الوفاة والعجز والعمليات الجراحية.. وزير العمل يكشف قيمة التعويضات للعمالة غير المنتظمة

قال وزير العمل محمد جبران، إن هناك لجنة تقوم برصد العمالة غير المنتظمة لتوفير أماكن تليق بهم.

الكهرباء" تكشف موعد انتهاء تخفيف الأحمال

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم توفير ١،٢مليارد دولار لعدم انقطاع الكهرباء من الأسبوع الثالث من يوليو وحتى نهاية الصيف

متحدث الحكومة: هدفنا توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئيس الوزراء، آخر مستجدات اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، بهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع.

وزير الثقافة يكشف الرؤية الجديدة للثقافة المصرية

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن خطة العمل الفترة المقبلة تتضمن محورين أساسيين، وذلك لتنفيذ الرؤية الجديدة للثقافة المصرية تحت مظلة الحكومة الجديدة

متحدث "الحكومة": تحريك أسعار السولار سيكون بنسبة قليلة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تحريك أسعار السولار سيكون بنسبة قليلة والمواطن محدود الدخل سيتحمل جزء بسيط منها

أبرزها "السكر والزيت".. "الغرف التجارية": تراجع 50% فى أسعار بعض السلع الأساسية

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، مع اتحادى الغرف التجارية والصناعات المصرية جاء لمناقشة واستعراض أي مقترحات من شأنها أن تدعم عمل الاتحادين و متابعة أسعار السلع وضبط الأسواق المحلية