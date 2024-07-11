حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، إنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط رياح.

وذكرت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الخميس، تشهد، ذروة الموجة شديدة على أغلب الأنحاء، يومي الخميس 11 يوليو والجمعة 12 يوليو.

وأفادت أن حالة الطقس اعتبارًا من السبت تشهد انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، على أغلب الأنحاء.

ويرصد "الخليج 365"، حالة طقس الـ6 أيام القادمة خلال السطور التالية، كما يلي:

حالة الطقس من الخميس 11 يوليو 2024 وحتى الثلاثاء 16 يوليو 2024

توقعت "الأرصاد"، أن يسود من الخميس 11 يوليو 2024 وحتى الثلاثاء 16 يوليو 2024، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وذكرت "الهيئة"، أن حالة الطقس من الخميس 11 يوليو 2024، تشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

وقالت إن حالة الطقس من الخميس 11 يوليو 2024 وحتى الثلاثاء 16 يوليو 2024، تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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