أخ يمزق شقيقه وأب يحاول ذبح ابنته.. الجيزة على صفيح ساخن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

24 ساعة ساخنة شهدتها محافظة الجيزة سيطر عليها لون الدم مسجلة جريمتي قتل أخ لشقيقه وشاب أنهى حياة طالب وأب حاول التخلص من حياة ابنته لشكه في سلوكها.

البداية من مركز أوسيم، عاقب عامل شقيقه الأكبر بطعنات متفرقة بالجسم إثر عدم مناصرته خلال تشاجره مع آخر ليروي جارهما تفاصيل المشهد الأخير الذي يدأ بصوت شجار بينهما داخل محل سكنهما "قاله مينفعش تشوفني بتخانق ومتقفش جنبي.. انت مش أخويا".

على بعد كيلومترات تحديدًا مركز الوراق، شرع أب في إنهاء حياة ابنته القاصر بعد تغيبها عن المنزل ونهرها "الناس كلت وشي بسببك.. كنتِ فين؟". الرجل الأربعيني لم يتمالك أعصابه وأمسك بسلاح أبيض مسددًا طعنة برقبة فلذة كبده تلاها لكمات بالرأس والوجه لترقد الفتاة في المستشفى في حالة خطيرة.

من الشمال إلى الغرب وأحد شوارع منطقة بولاق الدكرور، عاتب طالب أحد الأشخاص على تشاجره مع أخيه "بتضرب أخويا ليه؟" فأثار غضبه وأخرج مطواة من طيات ملابسه غرزها في صدره ليلقى حتفه داخل قسم الاستقبال بالمستشفى.