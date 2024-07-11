شكرا لقرائتكم خبر عن برقم الجلوس.. التعليم تعلن إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2024 على موقع الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2023/ 2024 على موقع الوزارة عبر الرابط التالي:

https://nategafany.emis.gov.eg/

والجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمد أمس نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2023/ 2024 بنسبة نجاح 70.9% .



وبلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 45 طالبًا بنظام خمس سنوات بنسبة نجاح 93.33٪؜، بينما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 9738 طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح 88.۰9٪؜.

وأكد الوزير أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة 70.9%، مضيفا أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات و4 طلاب، ومن محافظة السويس عدد 1 طالبة، ومن محافظة القليوبية عدد 1 طالبة، ومن محافظة البحيرة عدد 2 طالبة، ومحافظة المنوفية 1 طالبة، ومحافظة الوادى الجديد عدد 2 طالبة، ومن محافظة الجيزة عدد 2 طالبة، ومن محافظة الشرقية عدد 2 طالبة، ومن محافظة بورسعيد عدد 2 طالبة، ومن محافظة دمياط عدد 2 طالبة، ومن محافظة البحر الأحمر عدد 1 طالب، ومن محافظة الدقهلية عدد 1 طالبة، ومن محافظة أسيوط عدد 2 طالب وطالبة.

وأوضح الوزير أن عدد المتقدمين بلغ 790625 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الحاضرين 786969 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الناجحين 558018 طالبا وطالبة.