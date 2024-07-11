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نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس.. مجموع الدرجات والنسبة المئوية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الخميس، 11 يوليو 2024 10:17 ص

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024، برقم الجلوس من خلال الدخول عبر موقع الوزارة على الرابط التالى https://nategafany.emis.gov.eg/، حيث تظهر النتيجة للطالب تتضمن البيانات التالية " رقم جلوس الطالب والاسم بالكامل والمديرية والإدارة والمدرسة التابع لها الطالب ثم المجموع الكلى للدرجات الحاصل عليها الطالب والنسبة المئوية والنهاية العظمى للدرجات حسب التخصص والشعبة ونوعية الدبلوم " تجارى - صناعى - زراعى - فندقى" وأيضا الشعبة أول المجال.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمد أمس نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2023/ 2024 بنسبة نجاح 70.9% .

وبلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 45 طالبًا بنظام خمس سنوات بنسبة نجاح 93.33٪؜، بينما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 9738 طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح 88.۰9٪؜.

وأكد الوزير أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة 70.9%، مضيفا أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات و4 طلاب، ومن محافظة السويس عدد 1 طالبة، ومن محافظة القليوبية عدد 1 طالبة، ومن محافظة البحيرة عدد 2 طالبة، ومحافظة المنوفية 1 طالبة، ومحافظة الوادى الجديد عدد 2 طالبة، ومن محافظة الجيزة عدد 2 طالبة، ومن محافظة الشرقية عدد 2 طالبة، ومن محافظة بورسعيد عدد 2 طالبة، ومن محافظة دمياط عدد 2 طالبة، ومن محافظة البحر الأحمر عدد 1 طالب، ومن محافظة الدقهلية عدد 1 طالبة، ومن محافظة أسيوط عدد 2 طالب وطالبة.

وأوضح الوزير أن عدد المتقدمين بلغ 790625 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الحاضرين 786969 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الناجحين 558018 طالبا وطالبة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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