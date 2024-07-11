شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: اليوم وغدا الأشد حرارة والأقوى صهد فى موجة الحر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، أن اليوم الخميس وغدًا الجمعة الأشد حرارة والأقوى صهد، حيث تتعرض مصر منذ الثلاثاء الماضى ولمدة اسبوعين لأول موجة شديدة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية نتيجة لامتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته تمامًا على الأجواء .

أضاف فهيم، أن سبب الموجة شديدة الحرارة هو امتداد المنخفض القادم من الهند فى إحداث موجات حارة قوية فى مصر، حيث يتسبب فى حدوث ضغط جوى منخفض قد تصل خلال هذه الفترة إلى أدنى من 995 ملليبار، كما أنه سبب رئيسى خلال هذه الفترة من كل عام لأن تتعرض مصر إلى ارتفاع فى درجات الحرارة، إضافة ارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو.

أشار فهيم، إلى أن المنخفض يلعب دورًا فى جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدى إلى ارتفاع درجة الحرارة فى كل من السعودية وبلاد الشام والعراق ومصر، ويتسبب هذا المنخفض فى أن تتجاوز درجات الحرارة فى كلا من دول الخليج "الكويت – قطر – البحرين – الامارات – شمال عمان واليمن وشرق السعودية " والعراق وغرب إيران لـ50 درجة مئوية خلال هذه الفترة.

وأكد فهيم أن الموجات شديدة الحرارة سوف تتوالى بدون انقطاع وترتفع درجة حرارة الليل مما سيؤدى إلى زيادة حاجة كافة المحاصيل لمياه الرى بأكثر من 20-25% عن المعدل ويصاحب الحرارة العالية زيادة اكبر فى الطاقة الحرارية "الإشعاع الشمسى " وتحذيرات من خطورة التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة ومتصلة اثناء الظهيرة .