شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يتابع ملفات الهيئات التابعة للوزارة ويبدأ خطة التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية متابعة ملفات قطاعات الوزارة المختلفة والهيئات التابعة لبدء خطة التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة السلع المدعمة والتي تصرف لما يقرب من 63 مليون مواطن إضافه إلى منافذ التوزيع والشركات المنتجة لاسيما السلع الاستراتيجية.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن من أهم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أول اجتماع مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ضبط الأسعار وتقديم الخدمة بطريقة مبتكرة، وأن استقرار الأسعار يأتي من خلال وضع منظومة واضحة ما بين مقدمي الخدمة والتجار والجمعيات والوزارة وأنه سيبدأ في ذلك من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وأيضا حصول المواطن على سلع ذات جودة من منظومة الدعم.