شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة مزلقانات غير شرعية بالسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت هيئة السكك الحديدية، المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

كما أكدت الهيئة على ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعده لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت صباح اليوم الخميس، أنه أثناء مسير القطار رقم 775 مكيف بخط "مرسي مطروح / القاهرة " بين محطتي "العلمين والعميد " خط القبارى / مرسي مطروح قام قائد سيارة نقل تحمل لوحه رقم (6284 م هـ د ) بالعبور من مكان غير شرعي وغير معد للعبور مما ادي الى اصطدامه بالقطار ونتج عن ذلك جبر ماسورة الهواء الخاصة بالجرار والدليل الزجاجى الامامى لكابينة السائق وعلي الفور قامت الفرق المختصه برفع الحادث والاستعداد بالسكه لإستمرار مسير حركه القطارات.

وتستمر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.