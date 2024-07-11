شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق المناخ الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيد الدكتور أمجد المهدى المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ صندوق المناخ الأخضر .

وتم خلال اللقاء مناقشة مقترح إطلاق مرحلة جديدة من مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر ، وأيضا مناقشة مقترح البدء فى دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية .

أكد سويلم على إهتمام الوزارة بإنتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة ، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل "مشروع تعزيز التكيف" و"دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية" ، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة .

كما تم خلال اللقاء مناقشة مشروع مقترح لتطوير منظومة الرى بمنطقة وادى النقرة بمحافظة أسوان لتحسين حالة الرى وتأهيل محطات الرفع وتطوير المساقى بالمنطقة مع استخدام نقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية لتقليل إستهلاك الوقود ، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث لترشيد استخدام المياه بالمنطقة .

كما تم مناقشة التعاون بين الوزارة والصندوق لتطوير أنظمة الانذار المبكر من أخطار السيول الومضية ، حيث أشار الدكتور سويلم لما حققته مصر سابقاً بإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان والذى يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الامطار فى مصر ، إلا أن الأمر يتطلب تطوير هذه المنظومة خاصة فى ظل التغيرات المناخية التى يواجهها العالم حاليا .