شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: النقابة ملتزمة باشتراطات قيد خريجى المعاهد والدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق النبراوي– نقيب المهندسين، أن النقابة ملتزمة بشكل كامل بتطبيق اشتراطات قيد خريجي المعاهد الهندسية، وخريجي الكليات والمعاهد الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات).

وقال، خلال مشاركته فى اجتماع اللجنة الاستشارية للشعبة الكهربائية،: "لا يتم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ولا يتم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) إلا إذا كانت شهادة الدبلوم الفني التي حصلوا عليها قد تم معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة، كل هذه الإجراءات تستهدف الارتقاء بالمهنة وضمان جودة العمل الهندسي".

كما أكد الدكتور هشام سعودي وكيل النقابة، ضرورة التزام أعضاء اللجان الاستشارية بالحيادية الكاملة في أداء عملهم، مضيفا: لا ضغوط على أعضاء اللجنة في حكمهم على الطلبات المقدمة إليهم، فلهم الحرية المطلقة فيما يصدرونه من أحكام، ولا رقيب عليهم سوى خبراتهم وضمائرهم، والله سبحانه وتعالى".

وقال المهندس محمود عرفات: "كل أطراف العمل النقابي، سواء النقابات الفرعية أوالشعب الهندسية واللجان النقابية بما تشهده حاليًا من حراك وأنشطة وفعاليات توحي بأن القادم أفضل.. وجموع المهندسين مستبشرون خيرًا، فالكل يستشعر أن الفترة القادمة هي فترة العمل والسعي لتحقيق الإنجازات، كما أن مشاركة قامات هندسية كبيرة فى العمل النقابى دليل على أننا نسير في الطريق الصحيح، والدور الذي تقوم به اللجان الاستشارية في النقابة تدعم دور النقابة كجهة استشارية للدولة".