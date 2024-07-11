شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مهمة من وزارة الزراعة لمحصول قصب السكر خلال يوليو والان مع تفاصيل الخبر

‬ قصب السكر من نباتات المناطق الحارة الاستوائية مرتفعة الرطوبة ، إلا أنه محصول يمكنه التكيُّف للنمو فى مدى واسع من الظروف المختلفة ، فهو يزرع فى العالم فى مدى يتراوح من 537 شمالً "جنوبي إسبانيا" إلى 531 جنوباً " جنوب أفريقيا" . ‏

و أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر يوليو .

وتمثلت التوصيات في الآتي:

1- مداومة تمشيط الحقول لاكتشاف أي إصابة مرضية أو حشرية مثل التفحم السوطي أو الحشرة القشرية أو الفئران والإبلاغ عن أي ظواهر مرضية فوراً للمسؤولين بمديريات الزراعة والجهات المعنية.

2- استمرار ري المحصول دون إغراقه.

3- استمرار عملية الحصر الفعلي بالمناطق وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

4-استمرار عمليات مكافحة الحشرة القشرية – مع التنسيق في عمليات إطلاق الطفيل لمقامة الثاقبات.