شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس.. إتاحة الشهادات فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس https://nategafany.emis.gov.eg/، موضحة أن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 سوف يتم توفيرها للطلاب فى المدارس للحصول على النتيجة موثقة والشهادات حتى يتأكد الطالب من كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة وخاصة إذا كان الطالب سيؤدى الامتحانات بالدور الثانى، مشيرة إلى أن حصول الطالب على نتيجة الدبلومات الفنية 2824 من المدرسة بشكل مجان.



وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024، برقم الجلوس من خلال الدخول عبر موقع الوزارة على الرابط التالى https://nategafany.emis.gov.eg/، حيث تظهر النتيجة للطالب تتضمن البيانات التالية " رقم جلوس الطالب والاسم بالكامل والمديرية والإدارة والمدرسة التابع لها الطالب ثم المجموع الكلى للدرجات الحاصل عليها الطالب والنسبة المئوية والنهاية العظمى للدرجات حسب التخصص والشعبة ونوعية الدبلوم " تجارى - صناعى - زراعى - فندقى" وأيضا الشعبة أول المجال.



والجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمد الاربعاء 10 يوليو 2024 نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2024، بنسبة نجاح 70.9%.