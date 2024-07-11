شكرا لقرائتكم خبر عن من قصر محمد على.. الأمم المتحدة للسكان يطلق تقرير حالة السكان العالمى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أطلق برنامج الأمم المتحدة للسكان تقرير حالة السكان 2024، وذلك في مؤتمر بقصر محمد علي بالقاهرة بحضور عدد من المسؤولين الدوليين ومسؤولي وكالات وبرامج الامم المتحدة في مصر والينا بانوفا الممثل المقيم للامم المتحدة في مصر ومسؤولي وزارة الصحة

ووفق التقرير الأممي انه تراجعت وفيات الأمهات بنسبة 34 بالمائة في الفترة بين عامي 2000 بين عامي 2020 و انخفض عدد الولادات لدى الفتيات بعمر يتراوح بين 15 و 19 سنة بنحو الثلث

واضاف التقرير انه اعتباراً من عام 2000. تضاعف عدد النساء اللواتي يستخدمن وسائل حديثة لتنظيم الأسرة من عام 1990 إلى عام 2021 فيما قامت 162 بلداً رائدًا إلى إصدار قوانين مناهضة للعنف الأسري

ومن جانبها أكدت ليلي بكر المدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للسكان انه تقرير حالة سكان العالم يصدر سنويا ويكون بين الواقع الصعب والأمل لافته ان هذا العام يصدر التقرير ونحن في مفترق طرق ويتناول التقرير العديد من الموضوعات منها صحة الام والصحة الإنجابية وصحه العمال وذوو الإعاقة وكبار السن