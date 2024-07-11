أخبار مصر

من قصر محمد على.. الأمم المتحدة للسكان يطلق تقرير حالة السكان العالمى 2024

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن من قصر محمد على.. الأمم المتحدة للسكان يطلق تقرير حالة السكان العالمى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت : هند المغربي

الخميس، 11 يوليو 2024 10:55 ص

أطلق برنامج  الأمم المتحدة للسكان تقرير حالة السكان 2024، وذلك في مؤتمر بقصر محمد علي بالقاهرة بحضور عدد من المسؤولين الدوليين ومسؤولي وكالات وبرامج الامم المتحدة في مصر والينا بانوفا الممثل المقيم للامم المتحدة في مصر ومسؤولي وزارة الصحة

ووفق التقرير الأممي  انه تراجعت وفيات الأمهات بنسبة 34 بالمائة في الفترة بين عامي  2000 بين عامي 2020 و انخفض عدد الولادات لدى الفتيات بعمر يتراوح بين 15 و 19 سنة بنحو الثلث

واضاف التقرير انه اعتباراً من عام 2000. تضاعف عدد النساء اللواتي يستخدمن وسائل حديثة لتنظيم الأسرة من عام 1990 إلى عام 2021 فيما قامت  162 بلداً رائدًا إلى إصدار قوانين مناهضة للعنف الأسري

ومن جانبها أكدت ليلي بكر المدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للسكان انه  تقرير حالة سكان العالم يصدر سنويا  ويكون بين  الواقع الصعب والأمل لافته ان هذا العام يصدر التقرير ونحن في مفترق طرق ويتناول التقرير العديد من الموضوعات منها صحة الام والصحة الإنجابية وصحه العمال وذوو الإعاقة وكبار السن

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements