شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعها الأول اليوم الخميس، للاستماع إلى وزراء الصناعة وقطاع الأعمال العام والانتاج الحربي، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) .

ومن جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة، كما تستمع اللجنة في اجتماعها الثاني اليوم إلى وزراء ( النقل والطيران المدني والسياحة والآثار )

وكانت اللجنة قد بدأت امس اجتماعاتها حيث عقدت اجتماعين لمناقشة ردود الوزراء على أسئلة واستفسارات النواب بحضور وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والعدل والأوقاف والثقافة.



اجتماع اللجنة الخاصة