شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة راكب أجنبى تهريب سبائك فضة بمطارى القاهرة وسفنكس والان مع تفاصيل الخبر

قام مسئولو الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، بإحباط محاولة راكب أجنبى تهريب سبائك من معدن الفضة فى مطار القاهرة، أولا ثم فى مطار سفنكس.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران قادمة من الخليج، استوقف مجدي عزت انور مامور الجمرك المعين علي لجنة الخط الاخضر احد الركاب اجنبي الجنسية، وبمناظرة جواز سفره تبين انه سافر من مصر قبلها بيوم واحد، وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه او بحوزته ما يجب الإفصاح فأجاب بالنفي.

بعرض الأمر على نورا السيد عبد الحميد رئيس القسم المشرف علي العمل بصالة الوصول بمطار سفنكس الدولي، طلبت من الراكب تفتيش حقائبه بوضعها علي جهاز الفحص بالاشعة، بواسطة كل من السيد فرج عبد المقصود مامور الجمرك تحت اشراف محمود جابر محمد مدير ادارة الفحص، واللذان افادا بوجود كثافات معدنية متماثلة داخل الحقيبة الكبيرة بحوزة الراكب، قامت رئيسة القسم بتكليف سلامة مهدي مامور الجمرك بتفتيش حقيبة الراكب يدويا، مما اسفر عن ضبط كمية كبيرة من السبائك من معدن الفضة.

بعرض الامر علي حسام الدين ابو الفضل القائم باعمال مدير ادارة الجمرك، فقام بالعرض علي الدكتور ماجد موسى والذي امر بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، حيث سبق له القيام بمحاولتي تهريب نفس نوع المضبوطات في مبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة احداهما تم تحرير محضر ضبط جمركي له رقم ٩٨ لسنة ٢٠٢٤ في ٢٥ ابريل الماضي بمعرفة الادارة الرابعة بقيادة احمد فؤاد مدير الادارة بالانابة، حيث بلغت كمية المضبوطات ١٠٠٠ سبيكة من الفضة ومازالت اجراءات المحضر قيد الاستكمال.

وكان الراكب قد حاول قبلها وتحديدا في ٦ مارس الماضي تهريب كمية اخري بلغ عددها ١٢١٠ سبيكة بوزن ٣٨ ونصف كيلو جرام، ونظرا لتخلف حقيبة الراكب انذاك واتمام الاجراء الجمركي في الخط الاحمر تم حجز المضبوطات كوديعة لحين السفر، وهذه الكمية والوديعة ما قام الراكب باستلامها يوم ٥ يوليو الجاري لاعادة التصدير وسافر بها، وعاد اليوم التالي - ٦ يوليو - علي مطار سفنكس ظنا منه انه بعيد عن اعين وكفاءة رجال الجمارك بمطار القاهرة وعلمهم بمحاولاته ولكنه لم يعلم ان العاملين في مطار سفنكس هم ضمن منظومة الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة وان الدكتور رئيس الادارة المركزية متتبع محاولاته، خاصة وان احد المصريين الذي كان يعمل بجهة مهمة بالمعاش يساعد الراكب علي ما يقوم به ومعه توكيل منه ويحاول التدخل ومضايقة رجال الجمارك بشكاوي كيدية وكان رئيس الادارة المركزية قد حذره من ذلك، ونصحة بالخضوع للاجراءات السليمة بالشحن علي قرية البضائع واتباع ما يلزم من جهات العرض، ولكنه لم يلتزم وحاول مضايقة العاملين بجمارك مطار سفنكس ايضا اثناء تحرير محضر الضبط للراكب الأجنبي، والذي حمل رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤ في ٦ يوليو.

وبلغت المضبوطات نفس الكمية التي سافر بها من مطار القاهرة تماما حيث بلغ عددها ١٢١٠ سبيكة من معدن الفضة بوزن ٣٨ ونصف كيلو جرام، شارك في الضبط كل من هشام جمال ونهي مصطفى مامورا الجمرك ومن ادارة الامن الجمركي هيام منصور مامور الجمرك.

تأتي هذه الضبطيات في ظل تعاون وتنسيق مستمر بين الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، والإدارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام برئاسة الدكتور سعد سالم، ومتابعة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ودعم ومساندة الدكتور احمد كجوك وزير المالية.



جانب من المضبوطات



سبائك الفضة



شكل السبيكة



