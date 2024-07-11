شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى 38 سؤالا فى التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة.. إجابات مضمونة والان مع تفاصيل الخبر

يزداد بحث طلاب وطالبات الثانوية العامة عن مراجعات نهائية لمادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، تحتوي على أهم جزئيات المنهج ومسائل وأسئلة استرشادية لمذاكرتها جيدًا قبل أداء الامتحان السبت المقبل الموافق 13 يوليو 2024، وذلك في تاسع أيام امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” 38 سؤالًا هامًا في مادة التفاضل والتكامل، بنظام الاختيار من متعدد، وذلك من إعداد محمد غبور أستاذ الرياضيات، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة الإلمام بأهم أجزاء المنهج والاستعداد التام لأداء امتحان آخر العام، والذي يتضمن 20 سؤالًا، يتم الإجابة عنها فى ساعتين.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية التي يقدمها ”الخليج 365” في مختلف مواد الثانوية العامة الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، التي تستمر حتى 20 يوليو 2024.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طريقة إجابة طلاب الثانوية العامة عن الأسئلة الاختيارية بشكل صحيح، والتى تمثل 85% بكل مادة، مشيرة إلى أنه يجب على الطالب التأكد من رقم الإجابة فى كراسة البابل شيت بما يقابلها فى كراسة الأسئلة على أن يستخدم الطالب مسطرة لتحديد رقم الإجابة فى كراسة البابل شيت لعدم حدوث أى خطأ أو تداخل بين رقم السؤال فى كراسة الأسئلة وترتيبه الإجابة فى البابل شيت، كما يجب أن يختار الطالب إجابة واحدة لكل سؤال من بين 4 بدائل اختيارية.

وشددت الوزارة على أنه لا يجب أن يختار الطالب أكثر من إجابة لأنه فى هذه الحالة سوف يعتبر السؤال خطأ وفى حالة تظليل دائرة بالخطأ يتم عمل علامة × على الدائرة الخطأ وتظليل الدائرة الصحيحة، على أن يبدأ الطالب بالإجابة عن أى سؤال ولكن يجب التأكد من ترقيم الإجابة وتطابقها مع رقم السؤال فى كراسة الأسئلة.