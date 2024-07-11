تفاصيل صادمة حول وفاة سيدة كويتية في صحراء السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في حادثة مأساوية، اكتُشفت جثة مواطنة كويتية في إحدى الصحاري الشاسعة بمنطقة الجبيل شرق السعودية، بعد أن كانت قد اختفت لفترة من الزمن. بدأت القصة بابتعاد زوج السيدة عنها خلال رحلة عبر الطرق السعودية، حيث ادعى تركها في إحدى دورات المياه، وعاد بابنه إلى الكويت دونها.

وتعود بداية القصة المأساوية إلى زوج كويتي ادعى تركه لزوجته في دورة مياه على أحد الطرق السعودية، وسفره وحده إلى الكويت، لتنتهي المأساة بالعثور على جثة السيدة في الصحراء الشمالية للجبيل.

وبعد تلقي أقاربها الخبر، قدموا بلاغاً للسلطات الأمنية، التي باشرت البحث والتحقيق في الحادثة. وقد أسفرت جهود البحث عن العثور على جثمانها في منطقة صحراوية بالقرب من الجبيل، مما أثار حالة من الحزن والصدمة في الكويت والسعودية.

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح عن شكره وتقديره للجهود السعودية في التعامل الفوري والمباشر مع القضية، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مثل هذه الحالات الحساسة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية مازالت تواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات وأسباب الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ويُذكر أن الحادثة وقعت بعدما عاد مواطن كويتي إلى بلده برفقة ابنه دون زوجته يوم السبت 6 يوليو 2024، بعدما سافر مع زوجته بصحبة ابنهما إلى البحرين، ولدى عودتهما إلى الكويت ترك زوجته في دورة مياه (حسب ما ذكر) وغادر مع ابنه، وأخبر الزوج أشقاء الزوجة أنها اختفت في السعودية ولا يعلم عنها شيئاً، فتقدموا ببلاغ ضد الزوج، ما استدعى تدخل أجهزة الأمن الكويتية للتحقيق واستدعاء الزوج (الذي كان بحالة غير طبيعية)، وفق ما ذكرت بعض وسائل الإعلام، واعترف بعد التحقيقات أنه تركها داخل السعودية أثناء دخولها دورة المياه، وأجرت وزارة الداخلية الكويتية حينها اتصالاً مع وزارة الداخلية السعودية لمعرفة مصير الزوجة وإعادتها للكويت.