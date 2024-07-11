استولى على 2 مليون جنيه.. ضبط المتهم بالنصب على مواطنين في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية، لاستيلائه على أكثر من 2 مليون جنيه من المواطنين بدعوى توظيفها.

وتلقى لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية من شخصين، مقيمين بدائرة المركز، بلاغا بتضررهما من أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان، لنصبه عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغت 2.050 مليون جنيها، بزعم توظيفها بشركة للدعاية نظير أرباح شهرية متفق عليها إلا أنه لم يف بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة والاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من المواطنين بدعوى توظيفها لهما .

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.