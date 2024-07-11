جمعت 3 ملايين جنيه.. ليلة سقوط مستريحة الملابس في الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على سيدة في محافظة البحر الأحمر، لاتهامها بالاستيلاء على أكثر من 2,600 مليون جنيه من المواطنين بدعوى توظيفها لهم.

تلقى قسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من 3 مواطنين بتضررهم من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم لقيامها بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 2.6 مليون جنيه بزعم توظيفها لهم في مجال تصنيع الملابس نظير أرباح شهرية متفق عليها إلا أنها لم تفِ بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.