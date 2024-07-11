شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد موقف البوهى بإمبابة ويستمع لمشاكل المواطنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قبل قليل، موقف البوهي الحضاري بإمبابة، للوقوف على سير العمل به بعد تشغيله، وذلك ضمن سلسلة مواقف السرفيس المطورة والمقامة حديثًا لخدمة حركة تنقل المواطنين وإحكام السيطرة على منظومة السرفيس.

وتابع المحافظ عملية دخول وخروج السيارات للتأكد من التزام السائقين بالحارات المرورية، وانتظام استقلال الركاب للسيارات بخطوط السير التي يتضمنها الموقف.

وخلال جولته بالموقف حرص محافظ الجيزة على التحاور مع المواطنين والاطلاع منهم عن أي معوقات تواجههم بشأن حركة التنقل والتعريفات وخطوط السير ومستوى الخدمات داخل الموقف.

رافق محافظ الجيزة، كل من هند عبد الحليم نائب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وأشرف بكر رئيس حي إمبابة، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

يُذكر أن مجمع مواقف البوهي الجديد مقام على مساحة 2000م2 بطاقة استيعابية 70 ميكروباص، يخدم عددًا من الخطوط الهامة منها (خطوط البوهي، العتبة، رمسيس، الكيت كات، السبتية، الإسعاف، إمبابة، الجيزة، الوراق).