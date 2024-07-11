شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تخفض سرعة القطارات لارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط، نظراً لارتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر على القضبان والمعدات، مشدة على أن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ حفاظاً على السلامة العامة للركاب و سلامة المعدات، على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة .

وتؤكد الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة، ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلى، وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط .

وتؤكد الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل، وتتقدم الهيئة بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، حيث إن ذلك خارج عن إرادة الهيئة .