شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزارة الزراعة: متابعة منظومة حوكمة الأسمدة وكارت الفلاح بالإسماعيلية وشرق القناة والان مع تفاصيل الخبر

توجه الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة إلى مديرية الزراعة بالإسماعيلية لتفعيل صرف سلفات النشادر للمزارعين بالجمعيات الزراعيه فى شرق القناة، وذلك فى إطار جهود وزارة الزراعة لمتابعة أعمال صرف الأسمدة المدعمة.

‎أوضح عيسى أنه تم اليوم تحديث المكن لصرف سلفات النشادر ونزولها على منظومه كارت الفلاح بالاضافه الى اليوريا والنترات ‎لحوكمتها وصرفها من خلال كارت الفلاح ‎وسوف يتم تفقد الجمعيات لمتابعة الأسمدة بها.

جدير بالذكر أن هناك جهود من الوزارة لتنفيذ منظومة حوكمة تداول الأسمدة والتي تضمن وصولها من المصانع إلى الجمعيات ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب وبالتالي نضمن وصول دعم الأسمدة لمستحقيه الحقيقيين.

ويتم مراجعة برامج شحن الأسمدة على مستوى الجمهورية لمواجهة أى مشكلات والعمل على حلها فورا مع مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الحوكمة.