شكرا لقرائتكم خبر عن موقف المتخلفين عن صرف معاشات يوليو 2024 فى الموعد المحدد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس في صرف معاشات يوليو 2024 من ماكينات الصراف الآلي التابعة لـ بنك ناصر الاجتماعي في إطار الحرص على التيسير لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش .

على جانب آخر استحدث قانون التأمينات الاجتماعية نظام "المعاش الإضافي"، ليتيح الفرصة لمن يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يكون له معاش إضافي بجانب معاشه الأساسي كما نص القانون على أن يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.