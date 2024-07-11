شكرا لقرائتكم خبر عن "وردشان" بطلة تحدت إعاقتها من بطولات السباحة لأولمبياد باريس لركوب الدراجات والان مع تفاصيل الخبر

وجه جديد تقدمه محافظة دمياط فى الرياضات البارالمبية، بعد عدة بطولات تمكنت السَبّاحة "وردشان" من تحقيقها، سوف تشارك فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة فى باريس، ضمن بعثة منتخب مصر لركوب الدراجات البرلمبى.

وردشان محمد زقزوق صاحبة الـ 11 عاما، بطلة مصر فى السباحة البارلمبية، تمكنت من تحقيق عدة بطولات بدون يدين، مرحلتها العمرية وفئة الإعاقة أهم أسباب اختيارها لتمثيل مصر فى ركوب الدراجات بأولمبياد باريس المقبلة، مسجلة بذلك مشاركتها الأولى فى اللعبة.

انضمت مؤخرا اللاعبة "وردشان" ابنة قرية الشيخ ضرغام التابعة لمحافظة دمياط إلى منتخب مصر البارلمبى لركوب الدراجات، تقضى الآن فترة إعداد داخل معسكر مغلق استعدادا لما هو قادم.

يقول كابتن وليد حسن، مدرب لاعبى دمياط من ذوى الهمم: "إنضمام وردشان إلى منتخب مصر لركوب الدراجات كان منذ فترة قريبة جداً، أرى أن وردشان سوف تتميز فى هذه اللعبة، كنا نستعد لخوض الأولمبياد فى السباحة، خاصة أن وردشان تأهلت منذ فترة لهذا الأمر، وأنا واثق أنها إذا التحقت بمنتخب ركوب الدراجات ستحقق مركز متقدم أيضاً".

أضاف: "وردشان تمكنت من السباحة بدون يدين، كان ذلك شاقا فى بادئ الأمر، لكنها تفوقت وتعلمت الكثير من المهارات التى جعلتها تحقق بطولة تلو الأخرى، وإذا شاركت اللاعبة فى دورة باريس المقبلة ستكتب تاريخا جديدا لنا، بتحقيق ميدالية لمصر، أنا أثق فى قدراتها جيدا، وأعلم أنها تعرف ما يجب عليها فعله فى مثل هذه المسابقات".