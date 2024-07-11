شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: لدينا مشروع لإنتاج المياه من الهواء بالتعاون مع اليابان والان مع تفاصيل الخبر

ألقى محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي بياناً، عن خطة الوزارة في برنامج الحكومة أمام اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس.

وأشار الوزير في بيانه، إلى أن أبرز أولويات الوزارة هو تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة، مؤكدا أن الوزارة تدرس الجدوى الاقتصادية لكل مشروع صناعي قبل إنشائه.

وأكد "صلاح الدين"، على أهمية تأهيل العاملين وتدريبهم على كافة الوسائل الحديثة، مضيفاً أن الوزارة تنوي بالتعاون مع الجانب الياباني إقامة مشروع (إنتاج المياه من الهواء) من خلال إنشاء محطات لتوليد المياه من خلال ضغط الهواء لتوفير قدر أكبر من المياه.

وشدد وزير الانتاج الحربي على أن الوزارة تمتلك إمكانيات تكنولوجية كبيرة ومصانع كثيرة وأن الوزارة لديها خطة لاستغلال هذه المصانع وتشغيلها وملء الفراغات الموجودة بها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، كما أكد على قيام الوزارة بالتعاون مع الجهات البحثية للخروج بصناعة حقيقية والاستفادة من الموارد البشرية.

جاء ذلك أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب برئاسة المستشار احمد سعد الوكيل الأول للمجلس وبحضور وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والمجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي

ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها يوم الإثنين القادم لتسلم بعدها تقريرها للمجلس متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة حيث يناقش مجلس النواب التقرير فى جلسته العامة يوم الأحد الموافق ٢١ يوليو ويعقب الانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس.

وتضم اللجنة فى عضويتها نحو ٤٢ نائباً منهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي

يذكر أن المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.