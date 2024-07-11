شكرا لقرائتكم خبر عن رابط وخطوات التقديم للصف الأول الثانوى بالجيزة إلكترونيا للعام 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة طريقة التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بعد انطلاق التسجيل الإلكتروني الأربعاء الماضي الموافق 3 يوليو 2024.

وأشارت المديرية إلى أن التقديم للصف الأول الثانوي يتم إلكترونيًا من خلال الرابط الآتي: https://tansiksec.emis.gov.eg/?sfnsn=scwspwa#/auth/login ، على أن يتم التقديم بداية من الأربعاء الموافق 3 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، ثم يتم التقديم ورقيًّا لمن يتم قبوله من تاريخ 23 يوليو، وذلك بعد انتهاء امتحانات شهادة الثانوية العامة.

ويمكن للطلاب التقديم للصف الأول الثانوي باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع الوزارة للتسجيل، اضغط هنا...

2- تسجيل الرقم القومي للطالب والكود الخاص به.

3- تسجيل البريد الإلكرتوني ورقم الموبايل وكلمة المرور الخاصة بالطالب والضغط على زر "تأكيد".

4- يتم الدخول على نظام التنسيق الإلكتروني من خلال شاشة الملف الشخصي وتظهر بها بيانات الطالب وتشمل (الاسم، والمدرسة، والإدارة التعليمية، والمديرية، والدرجة)، ثم يتم الضغط على زر "الدخول إلى التنسيق".

5- تظهر شاشة تتضمن أنواع التعليم التي يمكن للطالب أن يتقدم لها سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني.

6- الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن التنسيق.

7- الضغط على خريطة التنسيق.

8- الضغط على زر ملء الرغبات.

9- اختيار نوع التعليم الثانوي المناسب لمجموع الطالب وتحديد المديرية والإدارة والمدرسة.

10- الضغط على حفظ الرغبات.

واعتمدت محافظة الجيزة 225 درجة حد أدنى للقبول بالثانوي العام بالمحافظة، و140 درجة للثانوى العام خاص عربى والمنازل، و190 درجة للثانوى العام بفصول الخدمات، وذلك للعام الدراسي 2024/2025.

وفيما يتعلق بـتنسيق القبول بمدارس التعليم الزراعي، حددت المحافظة 205 درجات للجيزة الثانوية الزراعية، و195 درجة للثانوية الزراعية المهنية، و170 درجة لأطفيح الثانوية الزراعية وإعداد مهنى 165 درجة، و170 درجة لطهما الثانوية الزراعية وإعداد مهنى 165 درجة، و180 درجة لأبو غالب الثانوية الزراعية، و185 درجة للواحات البحرية الزراعية.

وفيما يتعلق بالتعليم التجاري والفندقي، اعتمدت المحافظة 250 درجة للهرم الفندقية الرسمية، و230 درجة لكلًا من (الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية، الراية التجارية بنات، الهرم الفندقية المهنية)، و220 درجة لكلًا من (الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات، الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة)، و210 درجات لكلًا من (إمبابة الثانوية التجارية، باحثة البادية التجارية، الزهراء التجارية بنات، الأهرام التجارية بنين، منشأة القناطر التجارية المشتركة، أوسيم التجارية المشتركة، الجيزة الفنية المتقدمة).

واعتمدت المحافظة 200 درجة لكلًا من (مزغونة التجارية المشتركة، العياط التجارية المشتركة، القطورى التجارية المشتركة، أطفيح التجارية المشتركة، القابابات التجارية المشتركة، البرمبل الثانوية التجارية، فاطمة الزهراء التجارية بنين، الصف الفنية المتقدمة)، و175 درجة للباويطى التجارية المشتركة، و150 درجة لخدمات الباويطى التجارية المشتركة، و140 درجة لمدارس تعليم خاص (تجارى وفندقى).

وفيما يلي جداول تنسيق القبول بالمدارس الثانوية والفنية بالجيزة (التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي).



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