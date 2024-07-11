شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط:لن أتوانى عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق تكليفات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبوالنصر، أنه لن يتوانى عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء المحافظة فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وقال أبو النصر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه منذ تكليفه بمهام منصبه وهو يضع نصب عينيه النهوض بالمحافظة اقتصاديا واجتماعيا، خاصة أن تكليفات الرئيس كانت واضحة، وانصبت حول الاهتمام بالمواطن أولا، والسعي بكل قوة لتذليل ما يواجهه من تحديات وصعوبات والعمل على حلها بشكل جذري .

وتابع أبوالنصر أنه قام خلال الأيام الماضية بعدد كبير من الجولات الميدانية لرصد التحديات والمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على تقديم حلول جذرية لها ، مشيرا إلى أنه في ضوء ذلك قرر استحداث إدارتين للمحفوظات والتسويق لأول مرة بالديوان العام للمحافظة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على تسويق منتجاتهم بسهولة، وتحقيق أكبر عائد اقتصادي لهم .

وأوضح المحافظ أن المجهود المبذول خلال الفترة المقبلة لابد أن يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك مع التحديات، مشيرا إلى أنه كلف رؤساء الأحياء والمدن بالتواجد الميداني بين المواطنين ، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وأكد أنه لا توجد أي فرصة للمجاملات أو المحسوبية، وسنلتزم بالشفافية المطلقة مع أهالى أسيوط ، وسنعمل على وضع حلول جذرية للمشكلات دون مسكنات".

وعن استراتيجيته المستقبلية للنهوض بالمحافظة، أوضح أبوالنصر أنه سيعمل على عدد من المحاور بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة على جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة أن أسيوط تعد من المحافظات الواعدة، حيث يصل عدد المشروعات التنموية بها إلى 478 مشروعا، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام (2023 - 2024) حوالي 11,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 45% عن خطة (2022 - 2023).

وأشار إلى أنه سيسعى لتنفيذ مشروعات استثمارية تجارية على أرض المحافظة ، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية لإمداد المحافظة بكافة احتياجاتها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، مما سيقلل حلقات تداول تلك السلع وتقليل تكلفة نقل السلع وتداولها وتخزينها وكذلك بيعها.

وفيما يخص مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من أعمال مشروعات المبادرة في أسرع وقت وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام تلك المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن .

