شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 707,025 طن مساعدات.. مصر تواصل جهودها الإنسانية لمساعدة ضحايا غزة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات من غرفة عمليات متابعة استقبال المساعدات بمحافظة شمال سيناء عن جهود كبيرة تبذلها مصر لدعم الضحايا وتخفيف معاناتهم، وذلك في إطار استجابتها الإنسانية للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.



اوضحت البيانات انه منذ اندلاع الأحداث، تم استقبال وتفريغ ما يقرب من 27,296 شاحنة تحمل مجموعة متنوعة من المساعدات، بلغ إجمالي الشحنات 655,520 طنًا، تشمل هذه المساعدات أغذية، أدوية، مواد إنشائية، ومستلزمات طبية أساسية.



وتم استقبال 664 طائرة هبطت بمطار العريش تحمل 17,000 طن من المساعدات المتنوعة، بالإضافة إلى 151 طائرة نقلت وفودًا دولية تضامنية إلى المنطقة المتضررة.



كما استقبلت مصر 20 سفينة أبحرت بميناء العريش البحري تحمل 34,505 أطنان من المساعدات المختلفة، تشمل أدوات إغاثة ومواد بناء لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين في غزة، بالإضافة إلى ذلك، قامت مصر باستقبال سفن متخصصة تضم مستشفيات عائمة، استقبلت الجرحى والمصابين من غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بمشاركة فرق طبية دولية متخصصة.



ويقوم الهلال الأحمر المصري باستقبال وتفريغ وإعادة نقل هذه المساعدات لتصل لغزة بالتعاون مع نظيره الفلسطيني، لضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها بشكل فعال وسريع.



تأتي هذه الجهود في إطار التضامن الدولي لمواجهة الأزمات الإنسانية الكبرى، وتعزز التعاون بين الدول من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



