شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها اليوم وغدا.. المحسوسة بالقاهرة 42 درجة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وصول الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد لذروتها وذلك اليوم الخميس وغدا الجمعة ، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة تصل 42 درجة ، وعلى جنوب الصعيد تصل درجات الحرارة المحسوسة 46 درجة .

ويشهد اليوم الخميس، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس : القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 29، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29.