شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تفاصيل تأخر سفر المنتخب الأولمبى إلى فرنسا لخوض وديتى أوكرانيا والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تفاصيل تأخر سفر المنتخب الأوليمبى إلى فرنسا لخوض وديتى أوكرانيا والعراق قبل انطلاق أولمبياد باريس وكذلك مشاركة 5 وزراء في اجتماع لجنة مناقشة برنامج الحكومة في مجلس النواب.

وكذلك اطلاق فعاليات والإعلان عن مفاجآت كثيرة فى مهرجان العلمين وتوقعات باستقبال أكثر من مليونى زائر.

وإلى أهم الأخبار

5 وزراء يشاركون باجتماع لجنة مناقشة برنامج الحكومة بمجلس النواب.. صور

شهد الاجتماع الثالث لجلسة اللجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، مشاركة وزارة الصناعة، وزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الإنتاج الحربي، وذلك للرد على الأسئلة والاستفسارات من قبل أعضاء اللجنة على الوزراء.

مفاجآت كثيرة فى مهرجان العلمين وتوقعات باستقبال أكثر من مليونى زائر

قال محمود جميل مراسل القناة الأولى، إن العد التنازلي بدأ لانطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدًا أن الجو في العلمين رائع، كما تتزين مدينة العلمين بالأبراج والمناظر الرائعة.

تفاصيل تأخر سفر المنتخب الأولمبى إلى فرنسا لخوض وديتى أوكرانيا والعراق

كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس تأخر تأشيرات سفر بعثة المنتخب الأولمبى إلى فرنسا، لخوض مباراتيه الوديتين أمام أوكرانيا والعراق تحضيرا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

بدء اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب.. صور

بدأت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعها الأول اليوم الخميس، للاستماع إلى وزراء الصناعة وقطاع الأعمال العام والانتاج الحربي، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) .

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس.. إتاحة الشهادات فى المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس https://nategafany.emis.gov.eg/، موضحة أن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 سوف يتم توفيرها للطلاب فى المدارس للحصول على النتيجة موثقة والشهادات حتى يتأكد الطالب من كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة وخاصة إذا كان الطالب سيؤدى الامتحانات بالدور الثانى، مشيرة إلى أن حصول الطالب على نتيجة الدبلومات الفنية 2824 من المدرسة بشكل مجان.

مركز المناخ: اليوم وغدا الأشد حرارة والأقوى صهد فى موجة الحر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، أن اليوم الخميس وغدًا الجمعة الأشد حرارة والأقوى صهد، حيث تتعرض مصر منذ الثلاثاء الماضى ولمدة اسبوعين لأول موجة شديدة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية نتيجة لامتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته تمامًا على الأجواء .